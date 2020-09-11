أشرف عبد الباقي في عيد ميلاده .. عمره الحقيقي وبدايته الفنية

يعد الفنان اشرف عبد الباقي واحد من اهم نجوم كوميديا في مصر والوطن العربي حيث يصادف اليوم عيد ميلاده ال٥٦. قدم اشرف عبد الباقي ١٠ مواسم من مسلسل ست كوم الشهير راجل وست ستات

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