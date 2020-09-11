نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيتن عامر لـ"الفجر الفني": ياسمين صبري دمها خفيف وكانت بتضحكني في كواليس "فرصة ثانية".. وأرفض ظهور أبنائي لهذا السبب (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت في لفت الأنظار إليها منذ بداية ظهورها عبر شاشات التلفزيون ورغم أنها شقيقة النجمة وفاء عامر، إلإ أنها لم تعتمد عليها تماما في دخولها الوسط الفني وأستطاعت بموهبتها وأجتهادها في عملها أن تكون في وقت قصير من أهم فنانات جيلها هي الفنانة آيتن عامر.

تألقت ايتن عامر؛ في السباق الرمضاني من خلال شخصية ريهام، التي قدمتها في مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبري.

وكان للفجر الفني حوار مميز مع النجمة ايتن عامر، للحديث عن أعمالها الفنية وإلى نص الحوار.

ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل فرصة ثانية؟

جذبني المشاركة في مسلسل "فرصة ثانية" أن شخصية ريهام جديدة علي وأنها مختلفة ولم أقدم من قبل مثل هذا شخصية.

وكيف كانت كواليس العمل مع ياسمين صبري؟

ياسمين صبري، من الفنانات التي أحبهن وكنت سعيدة بالمشاركة معها، فهي على المستوى الشخصي جميله جدًا وذوق ودمها خفيف "وكل حاجة حلوة موجودة فيها ".

هل توقعتي هذا الضجة على شخصية ريهام؟

بالطبع توقعت بأن سيكون هناك ضجة على الدور لأن من البداية قرآتي للورق كان واضح "أن الدور سخون، لكني لم اتوقع الضجة كبيراً التي حدثت عبر السوشيال ميديا.