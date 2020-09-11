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أمير شاهين مطلوب على جوجل بعد الاحتفال بخطوبته

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير شاهين مطلوب على جوجل بعد الاحتفال بخطوبته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل الفنان أمير شاهين، مركزًا متقدمًا في قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد الإعلان عن خطوبته من فتاة خارج الوسط الفني.


واحتفل  أمير شاهين، مساء أمس بحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعي منه جاب الله وذلك في الساحل الشمالي وسط أصدقائه الفنانين من ضمنهم سلوى خطاب، هنا شيحه، بوسي شلبي.

وهنأت الفنانة إلهام شاهين، شقيقها أمير قائلا "مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويفرحنى بولادك يا أغلى الناس".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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