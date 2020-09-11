مفاجأة| بعد خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.. أمير شاهين كان يحب هذه الفنانة قبل وفاتها

احتفل مساء أمس الخميس الفنان أمير شاهين، بخطوبتة، على فتاة من خارج الوسط الفني وذلك في حفل اقتصر فقط على الأهل والأصدقاء المقربين في ظل انتشار فيروس كورونا المنتشر في العالم.

والذي لايعرفه الكثير أن أمير شاهين، كانت تجمعه قصة حب طويله بين الفنانة الراحله ميرنا المهندس، الذي توفت في عام 2015 بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 33 عاما.

وقال أمير شاهين خلال لقاء تلفزيوني: "ميرنا هي حب حياتي" مشيرًا إلى أنه حزن بشدة لرحيلها: قائلا "حاولت أرتبط بعدها مرة أخرى وفشلت رغم محاولات إلهام أختي، ميرنا كانت حبي الأول والأخير، وإلهام كل شوية تزنّ عليا كل يوم وماشية بتجوزني".

وأكد أمير أنه لم يترك ميرنا، خلال مرضها، وظلّ مرافقًا لها وكان يتوسم خيرًا في شفائها والعودة لكامل صحتها، وعن أيامها الأخيرة قال أمير: "كانت مواظبة على الصلاة وقراءة القرآن، رغم إنها مكانتش بتتحرك من السرير بسبب ضعفها الشديد، لكن كانت حريصة على الصلاة في وقتها حتى لو على سريرها".