تعمل "مونتيرة".. معلومات لاتعرفها عن منة جاب الله خطيبة أمير شاهين

وجاءت بعض التساؤلات من قبل الجمهور عبر السوشيال ميديا عن هواية منة جاب الله، خطيبة أمير شاهين.
ويرصد "دوت الخليج الفني" معلومات عن منة جاب الله.
1- منه جاب تعمل "مونتيرة".
2- خريجة المعهد العالي السينما
3- تجمعها علاقة صداقة بأمير شاهين قبل خطبتهما؛ عن طريق المنتج أحمد عبد العاطي، صديق أمير المقرب والمتزوج من شقيقة "منة".
4- أمير شاهين يبلغ من العمر 43 عاما بينما منة في منتصف الثلاثين من عمرها.
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