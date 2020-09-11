نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي: بعد زيارته للأهلي.. إسلام الشاطر يدعم مؤمن زكريا .. حب الناس نعمة رامي ربيعة يوجه رسالة دعم لـ مؤمن زكريا الست هانم المصرية.. مها أحمد تشيد بسيدة القطار سيد معوض لـ سيدة القطار: ست بألف راجل بعد تكريمه من الأهلي.. ياسر إبراهيم يدعم مؤمن زكريا إلهام شاهين تهنئ شقيقها أمير بـ"خطوبته": ربنا يسعدك ويفرح قلبك سعد الصغير لـ سيدة القطار: فكرتني بقلب أمي الطيب حمدي الميرغني يحتفل بعيد زواجه الثالث.. كل سنة وانتي حبيبتي

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا| نجوم الرياضة والفن يشيدون بسيدة قطار المنصورة..رسائل من نجوم الأهلي لمؤمن زكريا بعد زيارته للتش.. إلهام شاهين تهنئ شقيقها بـ خطوبته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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