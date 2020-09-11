ترند رقم 15.. يا حبيبي لمحمد رمضان وميتري جيمس تكسر حاجز الـ6 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "يا حبيبي" لـ محمد رمضان وميتري جيمس نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ6 مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب"، كما إحتلت التريند رقم 15.

تقول كلمات الأغنية: "هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

يا حبيبي بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. أنا هنا بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. يا حبيبي بناديكي".