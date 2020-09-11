على النيل.. دينا تبهر متابعيها بفستان أسود قصير

نشرت الفنانة دينا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت دينا في الصورة بفستان أسود قصير على النيل. اقرأ أيضًا: وتركت شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة. ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

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