إيمي طلعت زكريا: كبرت 100 عام منذ رحيل والدي

وظهر إيمي في الصورة برفقتها والدها الفنان الكبير الراحل طلعت زكريا.
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يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.
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