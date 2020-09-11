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إيمي طلعت زكريا: كبرت 100 عام منذ رحيل والدي

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وظهر إيمي في الصورة برفقتها والدها الفنان الكبير الراحل طلعت زكريا.

وعلقت إيمى طلعت زكريا :"أبى ..أبنتك كبرت مئه عام منذ غيابك عندما فقدتك،أحسست بعمرى أضعاف ما عليه..أسأل الله ان يجمعنى بك فى جنات النعيم".

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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