إيمي طلعت زكريا: كبرت 100 عام منذ رحيل والدي

وظهر إيمي في الصورة برفقتها والدها الفنان الكبير الراحل طلعت زكريا.

وعلقت إيمى طلعت زكريا :"أبى ..أبنتك كبرت مئه عام منذ غيابك عندما فقدتك،أحسست بعمرى أضعاف ما عليه..أسأل الله ان يجمعنى بك فى جنات النعيم".

اقرأ أيضًا:

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.