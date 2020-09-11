نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نشرت إيمي طلعت زكريا، صورة جدية لها برفقة والدها الراحل طلعت زكريا، وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وكالعادة لاقىت الصورة تفاعل كبير من جمهوره ومتابعيها.
وعلقت نجل الراحل، على الصورة قائله: "أبى ..أبنتك كبرت مئه عام منذ غيابك عندما فقدتك،أحسست بعمرى أضعاف ما عليه..أسأل الله ان يجمعنى بك فى جنات النعيم".
يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة ذات 60 حلقة، وشارك في البطولة الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض ومدحت تيخا وهاجر الشرنوبي.
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