بعد كشفها عن سنها الحقيقي.. الجمهور يبحث عن شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند "تويتر" خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد كشفها عن سنها الحقيقي.

قالت شيرين عبد الوهاب، في تغريدة لها: "عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين. يعني وأنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم ٤٠ ده خالص عشان مخسرش حد".

و تابعت قائلة: "أنا بطلت أكبر بعد الـ٣٩، اللي هي أصلًا كتير، بس يلا".

يذكر أن أخر أغاني شيرين، الفنية أغنية "مش قد الهوى"، والتي طرحتها مؤخرًا عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا جدًا.