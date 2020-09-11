شيريهان تدعم الأردن بعد انفجار الزرقاء.. اللهم احفظهم من كل سوء

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فيما كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - سبب الانفجار الهائل الذي أشعل الأجواء في مدينة الزرقاء الأردنية. حيث بين أن الانفجار وقع في مستودع ذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء.
وكانت مديرية الأمن العام الأردني قد أغلقت المنافذ المؤدية إلى موقع الانفجار، ومنع الشاحنات والمركبات الخاصة والمواطنين من الاقتراب من الموقع
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