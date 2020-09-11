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شيريهان تدعم الأردن بعد انفجار الزرقاء.. اللهم احفظهم من كل سوء

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وغردت "شيريهان" من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر :"اللهم احفظ #الأردن وطنًا ملكًا جيشًا وشعبًا. سلام الله ورحمته وبركاته لأهله وشعبه الكريم .. اللهم احفظهم من كل سوء واشملهم دائمًا وأبدًا بامنك وأمانك غالي عظيم وعزيز #الأردن #الزرقاء".

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فيما كشف مصدر عسكري  مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - سبب الانفجار الهائل  الذي أشعل الأجواء في مدينة الزرقاء الأردنية. حيث بين أن الانفجار وقع في مستودع ذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء.

وكانت  مديرية الأمن العام الأردني قد أغلقت المنافذ المؤدية إلى موقع الانفجار، ومنع الشاحنات والمركبات الخاصة والمواطنين من الاقتراب من الموقع

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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