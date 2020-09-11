جويل ماردينيان: الرجل النبيل يفوز دائمًا بقلب الجميع

وعلقت جويل ماردينيان :"لذا يسعد الله أن وضع لي ملاكًا على الأرض في شكل أخ، لي لأتذكر دون توقف أن الخير دائمًا يفوز ، وأن الملائكة موجودة ، وأن الحياة هي الأفضل عندما تفعل ما تحب ، وأن الرجل النبيل أكثر أقوى من أي شخصية أخرى لأنه يفوز دائمًا بقلب الجميع ".
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جويل هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي
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