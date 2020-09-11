الفنانة لبلبة تخطف الأنظار بجلسة تصور في الساحل الشمالي

حرصت الفنانة لبلبة، على توديع فصل الصيف، بجسلة تصوير متميزة على احدا شواطئ الساحل الشمالي.
وتم تداول جلسة التصوير الذي خضعت لها الفنانة لبلبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تفاعل الجمهور مع الصور، حيث ظهرت "لبلة"، وهي مرتدية فستان ذات الوان مبهجة، وعلى وجها ابتسامة جذابة.
يشار إلى أن الفنانة لبلبة لها مشوار طويل مع الفن، حيث قدمت للسينما مايزيد عن 80 فيلما سينمائيا، ومن أهم أعمالها السينمائية"عصابة حمادة وتوتو، احترس من الخط، عريس من جهة أمنية، البعض لايذهب للمأذون مرتين".
كما يذكر أن آخر أعمال لبلبة فيلم "كازابلانكا"، مع الفنان أمير كرارة، والتي حازت من خلاله على جائزة من مهرجان الدير جيست.
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