عاصى الحلانى يطرح أغنية جديدة عن لبنان ..شاهد

نشر الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو لأغنيته عن لبنان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام . وعلق عاصى الحلانى قائلًا:"لوما القلب والدرب وضحكة ولاد زغار وفرحة الختيار كنت بفل #مش_رح_فل#عاصي_الحلاني ". اقرأ أيضًا: وحصد الفنان عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020. كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.

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