اليوم.. حسن الرداد وأمينة خليل يحضران عرض فيلم توأم روحي بـ سيتي ستارز

وتدور أحداث الفيلم فى اطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعديد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معها.
يذكر أن عبّرت الكاتبة أماني التونسي، عن سعادتها بإمتهان التأليف، وإعتزازها بالإعمال الفنية التي تقدمه والتي كان أخرها فيلم "تؤام روحي" والذي يُعرض حاليًا في السينمات.
قالت أماني، من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك" : "بعد ما اتفرجت على فيلم تؤام روحي، عرفت ليه ربنا بيحبنا .. اذا كنت انا بخلق شخصيات على ورق ولما بشوفهم بيتحركوا قدامي وتدب فيهم الروح بحبهم .. بعيش ناس واموت ناس .. وافرحهم وبكيهم".
وتابعت قائلة :" بحب كل شخصية بخلقها ع الورق وبعدين تبقى تتحول ممثلين يقولوا اللي مكتوب ويحسوا اللي مكتوب ويعملوا اللي مكتوب.
"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.
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