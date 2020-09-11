فيديو رد فعل ابنة هيفاء وهبي بعد تشبيه صوتها بوالدتها.. فهل تحترف الغناء أيضًا؟

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، قد نالت اهتمام الجمهور منذ أيام بعدما نشرت مقطع فيديو جمعها بطفلتها الصغرى دانييلا وهما يغنيان أغنية حسين الجسمي الجديدة "بالبنط العريض" وهو الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا بين الجمهور الذي شبه صوتها بصوت والدتها النجمة اللبنانية هيفاء.

رد فعل ابنة هيفاء وهبي على تشبيه الجمهور لها بوالدتها

زينب فياض حرصت على التعليق على حالة الشهرة التي نالها الفيديو، حيث قالت خلال تسجيل صوتي لبرنامج "ET بالعربي" إن تلك الأغنية دوت الخليج المفضلة لدى ابنتها، لافتة إلى أنها صُدمت من رد فعل الجمهور تجاه الفيديو العفوي الذي قررت توثيقه ومشاركة متابعيها به.

وعن تشبيه بعض من متابعيها لصوتها بصوت والدتها الفنانة هيفاء وهبي، رفضت زينب فياض التعليق على الأمر، واكتفت بالتأكيد على أن جميع ردود الأفعال على الأغنية لم تتسبب في مضايقتها، قائلة: "ما عندي تعليق على الموضوع.. وأنا اهم شيء شو بحط عندي على الحساب.. ومفيش أي شيء ضايقني من رد الفعل حول الفيديو".

هل تحترف زينب فياض الغناء؟

وعند سؤالها عن مدى إمكانية احترافها الغناء، نفت ابنة هيفاء وهبي الأمر، وشددت على أنها لن تقدم على تلك الخطوة وأن فكرة الغناء بعيدة كل البعد عن خيالها، حيث أنها اختارت العمل في مجال الفاشون، لافتة إلى أن عائلتها تحتل أولوياتها.

وعلقت ابنة هيفاء وهبي على طريقة تربيتها لابنتيها وتعلقها بهما، مشيرة إلى أنها تحاول باستمرار تعويضهما عن الأشياء التي حرمت منها في طفولتها، لتلمح بشكل غير مباشر عن ابتعادها عن والدتها في أحد فترات حياتها، متابعة أن كل ما مرت به كان بمثابة درسًا في حياتها تحاول الاستفادة منه عند تربية طفلتيها.

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زينب فياض ووالدتها هيفاء وهبي

الجدير بالذكر أن ابنة هيفاء وهبي قد انضمت إلى قائمة النجوم الذين تفاعلوا مع أغنية النجم الإماراتي حسين الجسمي "بالبنط العريض" لكن ليس بالرقص والتمايل على أنغام الأغنية فقط، إنما فاجئت الجميع بغناء مقطع من الأغنية بصوتها مع ابنتها الصغرى دانييلا، بينما عبر المتابعين عن دهشتهم لمدى تقارب صوت الابنة مع والدتها النجمة هيفاء وهبي.

في سياق آخر كانت زينب فياض قد عبّرت عن محبتها لوالدتها هيفاء في الفترة الأخيرة بأكثر من مناسبة رغم القطيعة بينهما وآخرها كتابتها دعاء بأن يحفظ الله والدها ووالدتها من أي سوء بعد وقوع انفجار في مرفأ بيروت في 4 اغسطس 2020، كما أنها تلاسنت مع إحدى المتابعات بعدما دعت على والدتها بالسوء، وهاجمت كل من يسيء لوالدتها هيفاء.