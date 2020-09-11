فيديو آسر ياسين يقلد نيللي كريم ويكشف سر إيفيه "هاي شوجر" في "بـ100 وش"

نيللي كريم وآسر ياسين بطلا مسلسل "بـ100 وش" وباقي فريق العمل، حلوا ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" الذي يعرض عبر شاشة cbc المصرية، أمس الخميس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل عقب عرضه في شهر رمضان الماضي.

آسر ياسين يقلد نيللي كريم في كواليس "بـ100 وش"

وشهدت الحلقة أجواءً مرحة، وتحدث فريق عمل المسلسل الكوميدي الناجح عن كواليس تصويره، وتفاصيل الشخصيات التي قدموها، حيث قالت نيللي كريم إن شخصيتها في البداية لم يكن اسمها "سكر"، لافتة أن هذا الاسم جاء بناء على اختيار المخرجة كاملة أبو ذكري، التي تحرص في جميع أعمالها على اختيار اسم يعكس روح الشخصية المقدمة، وهو الاسم الذي نال إعجاب نيللي وبدأت بعدها تبني تفاصيل دورها وتضع أهم الصفات التي تميز تلك الشخصية.

الفنان آسر ياسين أثار حالة من الضحك بين الحضور في الاستوديو بعد تقليده لصديقته نيللي كريم، ووصفه لأدائها في كواليس العمل، حيث أكد أنها كانت تتقمص الشخصية بشكل كبير، حتى خارج أوقات التصوير، فكانت تغير صوتها الهادئ إلى الصوت المرتفع والأسلوب الحاد مثل شخصية سكر.

هل قصد آسر ياسين صنع إيفيه بجملة "هاي شوجر"؟

وعن كواليس أشهر جملة بالعمل وهي "هاي شوجر"، أكد فريق المسلسل أن تلك الجملة التي باتت أشهر إيفيهات المسلسل؛ كان صاحب الفضل فيها هو آسر ياسين، الذي أكد أنه قال تلك الجملة بشكل تلقائي في أول مشاهده مع نيللي بالمسلسل من أجل توضيح مدى الفارق الطبقي بين الاثنين، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم أنها ستلقى هذا النجاح وتحقق ذلك الانتشار بعد عرض المسلسل، لافتًا إلى أن الجملة أصبحت تخرج في المشاهد الملائمة فقط دون قصد أن تخرج كـ إيفيه بكل حلقة.

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معلومات عن مسلسل "بـ100 وش"

الجدير بالذكر أن مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإسلام إبراهيم ودنيا ماهر ومحمد عبد العظيم وشريف الدسوقي وعلا رشدي وزينب غريب وسلوى محمد علي وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكري.

وكانت نيللي كريم قد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بعد إعلانها عن التجهيز للجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش"، ونشرت صورها مع آسر ياسين، قبل أن تتراجع وتؤكد عدم تقديم المسلسل في موسم رمضان المقبل وذلك بسبب صعوبة تنفيذ فكرة جديدة في العمل هذه الفترة بالإضافة إلى رغبة المخرجة كاملة أبو ذكري في عدم العمل الموسم المقبل، وحقق المسلسل مشاهدة ونجاح كبير وقت عرضه في موسم رمضان الماضي.