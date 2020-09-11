شيرين عبد الوهاب تكشف عن أمنيتها قبل أسابيع من بلوغها سن الأربعين

القاهرة- سما جابر الجمعة,11 أيلول (سبتمبر) 2020 - 14:55
شيرين عبد الوهاب تستعد للاحتفال بعيد ميلادها خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث تتم 40 عامًا، وقررت الفنانة المصرية توجيه رسالة لجمهورها بهذه المناسبة، كشفت من خلالها عن أمنيتها في عامها الجديد.
أمنية شيرين عبد الوهاب قبل عيد ميلادها الـ40
شيرين عبد الوهاب وجهت رسالة لجمهورها، عبر حسابها على تويتر، وطالبتهم بعدم التطرق لعمرها الحالي، لافتة إلى أنها تتقبل التهاني من الجميع دون التركيز على فكرة العمر، وقالت: "عيد ميلادي كمان شهر، وبقول لكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين.. يعني وإنتوا بتعيدوا عليا ماتجيبوش سيرة رقم 40 ده خالص عشان ماخسرش حد".
شيرين تمازح جمهورها على تويتر
ومازحت شيرين عبد الوهاب جمهورها ومحبيها وأكدت أن العمر بالنسبة لها توقف عند سن 39 عامًا، وأضافت: "أنا بطلت أكبر بعد الـ39، اللي دوت الخليج أصلاً كتير، بس يلا"، وتفاعل عدد كبير من محبيها معها وهنأوها مبكرًا بعيد ميلادها، كذلك حرص عدد من زملائها على تهنئتها ومن بينهم الملحن محمود الخيامي الذي كتب لها: "ربنا يسعدك ويبسطك ويريحك وينجحك ويبعد عنك كل وحش وعقبال ١٠٠ سنة في خير وصحة وسعادة وراحة بال وربنا يخلي لك عيلتك وكل حبايبك.. وهديتك لجمهورك يوم ميلادك ياريت يكون تراك جديد تفرحي معاهم وتفرحيهم يا رئيسة مصلحة السلطنة".
الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قد تفاعلت مع الحملة التي أطلقها عدد من جمهورها على السوشيال ميديا، وطالبوها فيها بالعودة إلى مواقع التواصل بعد اعتزالها لها منذ فترة.
شيرين ومطالبة الجمهور لها بالعودة للسوشيال ميديا
ونظم جمهور شيرين عبد الوهاب حملة إلكترونية أمس بعنوان "رجعي حساباتك يا شيرين"، وطلبوا منها العودة من اعتزالها لمواقع التواصل ومنها انستغرام وفيسبوك وغيرها، وردت شيرين على حملة إقناعها بالعودة لمواقع التواصل وقالت في تغريدة لها: "بفرح جداً لما بشوفكم فاكريني طول الوقت وبتسألوا عليا.. وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد، وإن شاء الله أرجع لكم في أقرب وقت ممكن".
وكانت شيرين عبد الوهاب قد بدأت مؤخرا في التجهيز لعمل سينمائي جديد تعود به للسينما مرة أخرى بعد غياب طويل، والفيلم يحمل عنوانا مبدئيا وهو "السندريلا" وتردد أنه من تأليف أمير طعيمة وإخراج محمد شاكر خضير.
في سياق آخر، كانت المطربة المصرية قد طرحت أحدث أغنياتها في شهر أبريل الماضي بعنوان "مش قد الهوى"، كلمات محمد الغنيمي، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.
أعداد مجلة دوت الخليج
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