بطقم كلاسيك لقاء الخميسي تطل على جمهورها عبر "إنستجرام"

تحرص الفنانة لقاء الخميسي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت لقاء الخميسي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث ظهرت بطقم كلاسيك، عبارة عن بنطلون قماش ازرق وقميص أبيض، وحازت الصورة على الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.
يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.
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