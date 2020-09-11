الارشيف / فن ومشاهير

علا رشدى: يوم الجمعة هو اليوم اللي بنقضيه مع عيلتنا ونعد النعم اللي عندنا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
نشرت الفنانة علا رشدي صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وظهرت علا رشدى فى الصورة بمكياج هادئ وقصة شعر بسيطة.
وعلقت علا رشدى قائلة: "الجمعة هي أيام البركات ... حيث يمكنك أن تحسب بركات الأسبوع بالكامل وتجدد طاقتك مع العائلة! جمعة سعيدة للجميع! أنا ممتن جدًا وممتن لكم جميعًا وعلى حياتي! يوم الجمعة هو اليوم اللي بنقضيه مع عيلتنا ونعد النعم اللي عندنا..كل جمعة وانتوا طيبين".

اقرأ أيضًا:

وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر علا رشدى: يوم الجمعة هو اليوم اللي بنقضيه مع عيلتنا ونعد النعم اللي عندنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا