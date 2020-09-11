علا رشدى: يوم الجمعة هو اليوم اللي بنقضيه مع عيلتنا ونعد النعم اللي عندنا

نشرت الفنانة علا رشدي صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت علا رشدى فى الصورة بمكياج هادئ وقصة شعر بسيطة.

وعلقت علا رشدى قائلة: " الجمعة هي أيام البركات ... حيث يمكنك أن تحسب بركات الأسبوع بالكامل وتجدد طاقتك مع العائلة! جمعة سعيدة للجميع! أنا ممتن جدًا وممتن لكم جميعًا وعلى حياتي! يوم الجمعة هو اليوم اللي بنقضيه مع عيلتنا ونعد النعم اللي عندنا.. كل جمعة وانتوا طيبين".

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وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.