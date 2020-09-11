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كارول سماحة تنشر فيديو جديدا لاحتراق مرفأ بيروت

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نشرت الفنانة كارول سماحة فيديو لاحتراق بيروت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان قد سبق وإحترق مرفأ بيروت منذ أيام بعد الإنفجار الذى هز لبنان .

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وكانت كارول سماحة قالت عبر حسابها الشخصي انستجرام : "شو هالغضب علينا السنة !؟!! ما في بلد عم يسلم من المصائب???? الله يحمى ⁧‫#سوريا‬⁩ وشعبها من هالحريق المرعب????????‏⁧‫#سوريا_تحترق". 

وتشهد المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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