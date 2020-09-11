أروى ترد على منتقدي ملابسها

وقالت أروي من خلال الفيديو :"أعلنت لكم أني مثل ما بلبس في حياتي، لا اصطنع الأمور أو اتحشم قدام الكاميرا".
يذكر أن الفنانة أروي شاركت مقدمة لبرنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc " رمضان الماضي 2020.
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