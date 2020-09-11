بـ إسكتش تمثيلي..ميس حمدان تبهر متابعيها بفيديو جديد لها عبر إنستجرام..شاهد

نشرت الفنانة ميس حمدان على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديدا لها.

وظهرت ميس حمدان في الفيديو وهى تقوم بعمل إسكتش تمثيلى.

وعلقت ميس حمدان :"كارما رجعت من الساحل ..سكتش انتو زعلانين ليه ان احنا الصغيرين بنقعد لوش الصبح على الكباين ؟! اما ناس غريبه صحيح..(طريقه تفكير و كلام شريحه من المراهقين الايام دي".

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يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صحصح يا غبى" بسبب أحداث لبنان.

والأغنية من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.