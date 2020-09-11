وعلقت ميس حمدان :"كارما رجعت من الساحل ..سكتش انتو زعلانين ليه ان احنا الصغيرين بنقعد لوش الصبح على الكباين ؟! اما ناس غريبه صحيح..(طريقه تفكير و كلام شريحه من المراهقين الايام دي".
اقرأ أيضًا:
يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صحصح يا غبى" بسبب أحداث لبنان.
والأغنية من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بـ إسكتش تمثيلي..ميس حمدان تبهر متابعيها بفيديو جديد لها عبر إنستجرام..شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.