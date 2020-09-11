داليا مصطفى ضيفة منال سلامة في أولى حلقات برنامجها على دوت الخليج

تحل الفنانة داليا مصطفى ضيفة على الفنانة منال سلامة في أولى حلقات برنامجها "حلو الكلام مع منال".
كشفت منال سلامة عن موعد عرض البرنامج الذي تحدد له يوم الإثنين المقبل الساعة 2 ظهرا، على شاشة "دوت الخليج"، معلنة أن صديقتها داليا مصطفى هي أول ضيفة في برنامجها.
من ناحية آخري كشفت الفنانة منال سلامة عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير على طريق العلمين هي وابنتها.
وقالت منال سلامة في تصريح خاص لـ دوت الخليج إنها أصبحت على ما يرام والكدمات والإصابات تتحسن، لافتة إلى أنها الآن تمكث في منزلها.
وأوضحت منال سلامة أن السيارة انقلبت عدة مرات وخبطت في السور الذي كان علي شمال السائق.
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