كلاكيت باند يقدم مشاهد غنائية استعراضية على مسرح ساقية الصاوي

استكمالًا لفاعليات ساقية عبدالمنعم الصاوى فى شهر سبتمبر.. استقبلت الساقية حفل غنائى استعراضى لفريق "كلاكيت" بقيادة المايسترو مازن دراز مساء الخميس أمس على مسرح النهر مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى.

ويعمل الفريق على إحياء فن الاسكيتشات الفنية من خلال عرض مشاهد غنائية لأفلام ومسلسلات قديمة وحديثة بنفس الملابس والديكور ليضفوا حالة استثنائية يشعر فيها المستمع بأنه فى قلب المشهد وليس فى حفل غنائى تقليدى ومغنيين الفريق هم "مازن دراز، نغم سليمان، محمد شيتوس، محمد حافظ، خالد باشا، حنان عادل".

وقدّم الفريق ما يقرب من عشر لوحة غنائية استعراضية ومنها "خدنا أجازة، مش نظرة وابتسامة، كله على كله، فاكؤك يا ناسينى، لاتجيبلى الشاكلاتة، يا جميل ياللى هنا، ضحك ولعب وجد وحب".