زوجة أحمد كامل تحتفل بعيد ميلاده

حرصت نسمة الحرايري، زوجة أحمد كامل على الاحتفال بعيد ميلاده عن طريق نشر صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام ". وعلق أحمد كامل علي الصورة :بحبك يا صاحبي". وكان آخر عمل لـ أحمد كمال الأغنية الدعائية لشركة "أورانج" للاتصالات، وشاركه الإعلان روبي ومحمود العسيلي.

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