حرصت نسمة الحرايري، زوجة أحمد كامل على الاحتفال بعيد ميلاده عن طريق نشر صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام ".
وعلق أحمد كامل علي الصورة :بحبك يا صاحبي".
وكان آخر عمل لـ أحمد كمال الأغنية الدعائية لشركة "أورانج" للاتصالات، وشاركه الإعلان روبي ومحمود العسيلي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر زوجة أحمد كامل تحتفل بعيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.