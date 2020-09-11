أخبار الفن.. أحدث الخطوبات في الوسط الفني.. شيرين عبد الوهاب تكشف عمرها الحقيقي

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

حرص عدد من النجوم على الاحتفال بخطوبتهم أو خطوبة أحد أقاربهم خلال الفترة القليلة الماضية، كان آخرهم أمير شاهين.. نستعرض أبرز الخطوبات داخل الوسط الفني

أعربت الفنانة شيريهان عن حزنها الشديد بسبب الإنفجار الذى حدث فى الأردن.

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند "تويتر" خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد كشفها عن سنها الحقيقي.

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حققت أغنية "يا حبيبي" لـ محمد رمضان وميتري جيمس نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ6 ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب"، كما احتلت التريند رقم 15.

يستعد كل من الفنان حسن الرداد، والفنانة أمينة خليل، لحضور عرض فيلم "توأم روحي" بـ سيتي ستارز مع الجمهور.

نشر الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو لأغنيته عن لبنان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .