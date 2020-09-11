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هالة صدقي تهنئ أمير شاهين بحفل زفافه

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حرصت الفنانة هالة صدقي علي تهنئة أمير شاهين بحفل خطوبته الذي احتفل به أمس .

حيث نشرت فيديو من الحفل وهم رقصون علي أغنية " لاقيت الطبطبة" ، وعلقت قائله :"لاقيت الطبطبة مبروك لأبني وأخويا وحبيبي وصاحبي أمير شاهين يارب يوفقك ويعوضك كل الحب مبروك لأجمل عروسة أطيب قلب.

جدير بالذكر أن الفنان أمير شاهين قد كشف في وقت سابق أن الفنانة ميرنا المهندس، هي حب حياته الأول والأخير، إلى أنه كانا من المفترض أن يتزوجا إلا أن الوقت لم يمهلهما.

وانه حاول يخوض علاقة عاطفية مرة أخرى بعدها إلا أنه فشل، والحب في النهاية نصيب وهو غير متعجل على هذا الأمر.

يذكر أن اسم هالة صدقي، تصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل، خلال الأيام الماضية إثر أزمتها مع زوجها الذي شكك في نسب أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات من ميلادهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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