على طريقته الخاصة.. حمدي الميرغني يحتفل بعيد زواجه الثالث

احتفل النجم حمدي الميرغني بعيد زواجه الثالث ، حيث نشر صورة من حفل زفافه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وكتب: الحمد لله تلت سنين فاتوا علي أجمل يوم في حياتي ويارب العمر كله مع بعض. وتابع قوله :بحمد ربنا إنه رزقني بيكي يا طيبة يا بنت الأصول ، والحمد لله والشكر لله إني عيد جوازنا الثالث بقينا ثلاثة ، كل سنة وانتي حبييتي. وحظيت الصور بتفاعل الكثير من محبيه ومن أبرز التعليقات "ربنا يسعدكم ويحفظكم". يذكر أن أخر أعمال حمدى الميرغنى، مسلسل "اتنين في الصندوق " من بطولته هو و وأوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفي.

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