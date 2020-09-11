بالأسود.. بشرى تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

غازلت الفنانة بشري محبيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي بإنستجرام. وظهرت بشري بالصورة مرتدية فستان طويل أبيض في أسود ، وتركت شعرها منسدلاً وضاعفت جمالها بوضع ميكب هادئ يبرز جمالها. اتساءل عن المستقبل ومع ذلك استمتع باللحظة من فضلك غدا كن لطيفاً معنا. ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أهمها "أجمل ملكة". جدير بالذكر أن آخر أعمال بشري مسلسل "القمر أخر الدنيا" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته كل من بشرى، أحمد كرارة، أميرة نايف، سميرة عبد العزيز، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة.

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