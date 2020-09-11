كل سنة وانت طيب يا قائد.. ويزو تهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده

حرصت الفنانة ويزو علي تهنئة أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر. وشاركت ويزو جمهورها محبيها بصورة جديدة تجمعها بالفنان أشرف عبدالباقي ، وذلك عبر حسابها الرسمي بإنستجرام. ووجهت له تهنئة خاصة وكتبت :كل سنة وأنت طيب يا قائد وعقبال مليون سنة كلهم نجاح وسعادة وفرح إن شاء الله. وحظيت الصور بتفاعل الكثير من الجمهور ووجه له الكثير رسائل تهنئة منها "كل سنة وانت طيب يا عالمي ". يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"، أحدث أعمال "ويزو" الذي عُرض الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، تأليف: أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.



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