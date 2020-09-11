بإطلالة أنيقة.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

تحرص الفنانة هبه مجدي علي التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

حيث شاركت جمهورها منذ قليل بمجموعة صور جديدة له كشفت خلالهما عن جمالها ، وظهرت جميلة ومتألقة كعادتها مرتدية فستان طويل باللون الأصفر ، ووضعت ميكب خفيف يبرز جمال وجهها .

وتغزل بها الكثير من محبيها ومن أبرز التعليقات "جميلة وقمر ماشاء الله ربنا يحفظك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بطولة كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.

