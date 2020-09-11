حمو بيكا ممازحاً جمهورها :"البدلة خنقتني عايز البس شورت وتيشرت"

احتفل مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا أمس بعقد قرانه وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء والأقارب . وحرص حضور الحفل الكثير من المطربين منهم محمود الليثي ،حسن شاكوش ، أبو ليلة وآخرين. وشارك أبو ليلة منذ قليل جمهوره بفيديو يجمعه بالمطرب حمو بيكا أثناء كتب كتابه وهو يمازح جمهوره قائلاً البدلة خنقتني ، عاوز البس في شورت وتيشرت. وعلق ابو ليلة علي الفيديو وكتب:حمو بيكا عاوز يلبس في الفرح شورت وتيشرت عشان البدلة خنقتني. والجدير ذكره أن حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنية فلوس وذلك بمشاركة المطرب عمر كمال وحققا خلالها نجاحاً كبيراً.

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