لقاء سويدان في ندوة دوت الخليج: ابنتي موهبة

قالت الفنانة لقاء سويدان انها لا تمانع استمرار ابنتها في المجال الفني خاصة أنها تتمتع بموهبة التمثيل. وأضافت لقاء سويدان خلال ندوة صدي البلد: ابنتي تتمتع بموهبة التمثيل وهذا ليس رأيي فقط بل النقاد والفنانيين. وتشارك لقاء سويدان في مسرحية "سيد درويش" مع محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غادة كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، ومازن تركى‎.

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