نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي: شرت الفنانة اليسا تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر . وكتبت إليسا فى التغريدة :"منبكي عا بيروت، ومنرجع منقرا عن الأزمات اللي عم تتنقل من سوريا للسودان للمغرب، واليوم الأردن كمان " أعربت الفنانة شيريهان عن حزنها الشديد بسبب الإنفجار الذى حدث فى الأردن. Advertisements وغردت "شيريهان" من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر :"اللهم احفظ #الأردن وطنًا ملكًا جيشًا وشعبًا. سلام الله ورحمته وبركاته لأهله وشعبه الكريم .. اللهم احفظهم من كل سوء واشملهم دائمًا وأبدًا بامنك وأمانك غالي عظيم وعزيز #الأردن #الزرقاء". نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لسيدة القطار . شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها فيديو جديد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت هالة صدقى فى الفيديو وهى تتراقص على أنغام أغنية "لقيت الطبطبة" لـ حسين الجسمى فى خطبة أمير شاهين شقيق النجمة إلهام شاهين.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا .. إليسا تنشر تغريدة مؤثرة بعد حريق بيروت.. رانيا يوسف: سيدة القطار أرجل ست.. هالة صدقي تحتفل بخطوبة أمير شاهين بـ رقصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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