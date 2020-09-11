نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الظهور الأول للممثلة كاتيا كعدي بعد زواجها في المقال التالي
ونالت الصور إعجاب متابعيها الذين قاموا بتهنئتها بزواجها متمنيين لها السعادة والتوفيق في حياتها الشخصية.
وكانت الممثلة ووصيفة ملكة جمال لبنان سابقاً كاتيا كعدي قد احتفلت بزواجها قبل أيام عدة لكن لم تنشر الصور بسبب الأوضاع في لبنان والتفجير الذي حصل في بيروت منذ عدة أشهر.
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