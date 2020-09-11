نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الظهور الأول للممثلة كاتيا كعدي بعد زواجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الممثلة اللبنانية كاتيا كعدي متابعيها بأحدث صور لها من شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال فارس دانيال، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونالت الصور إعجاب متابعيها الذين قاموا بتهنئتها بزواجها متمنيين لها السعادة والتوفيق في حياتها الشخصية. وكانت الممثلة ووصيفة ملكة جمال لبنان سابقاً كاتيا كعدي قد احتفلت بزواجها قبل أيام عدة لكن لم تنشر الصور بسبب الأوضاع في لبنان والتفجير الذي حصل في بيروت منذ عدة أشهر.

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