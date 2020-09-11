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داليا مصطفى ضيفة منال سلامة في برنامج "حلو الكلام"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داليا مصطفى ضيفة منال سلامة في برنامج "حلو الكلام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الفنانة إيمان سلامة الفنانة داليا مصطفي في أولي حلقات برنامجها الجديد "حلو الكلام مع منال".

حيث شاركت منال سلامة جمهورها بصورة تجمعها بالفنانة داليا مصطفي عبر حسابها بإنستجرام وكتبت :" أول حلقة في حلو الكلام مع منال مع داليا مصطفي يوم الأثنين الساعة الثانية علي صدي البلد والإعادة الساعة 7 مساء.

ومن المتوقع أن تتحدث داليا مصطفي عن آخر أعمالها ومشاركتها في فيلم "قبل الأربعين " وحياتها الشخصية أيضاً.

وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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