نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داليا مصطفى ضيفة منال سلامة في برنامج "حلو الكلام" في المقال التالي
حيث شاركت منال سلامة جمهورها بصورة تجمعها بالفنانة داليا مصطفي عبر حسابها بإنستجرام وكتبت :" أول حلقة في حلو الكلام مع منال مع داليا مصطفي يوم الأثنين الساعة الثانية علي صدي البلد والإعادة الساعة 7 مساء.
ومن المتوقع أن تتحدث داليا مصطفي عن آخر أعمالها ومشاركتها في فيلم "قبل الأربعين " وحياتها الشخصية أيضاً.
وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر داليا مصطفى ضيفة منال سلامة في برنامج "حلو الكلام" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.