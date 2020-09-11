حرصت الفنانة ويزو علي تهنئة أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الجمعة 11 سبتمبر. وشاركت ويزو جمهورها صورة جديدة تجمعها بالفنان أشرف عبدالباقي ، وذلك عبر حسابها الرسمي بإنستجرام وكتبت :كل سنة وأنت طيب يا قائد وعقبال مليون سنة كلهم نجاح وسعادة وفرح إن شاء الله. يعد الفنان اشرف عبد الباقي واحدا من اهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي حيث يصادف اليوم عيد ميلاده الـ٥٦.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ويزو تهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده.. كل سنة وانت طيب يا قائد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.