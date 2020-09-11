ببطن مكشوف.. لاميتا فرنجية تستعرض حملها .. شاهد

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، مع متابعيها عدة صور لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت لاميتا فرنجية داخل حديقة بإطلالة جريئة وهي تستعرض حملها برفقة نجلها جاستن.

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