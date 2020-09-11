هتزيح الستار عن أغرب الأسرار| أبطال ذئاب الجبل في ضيافة صاحبة السعادة

أعلن الفنان صلاح عبد الله أنه سيحل ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة"، للفنانة إسعاد يونس، في الموسم الجديد. ونشر صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " صورة من كواليس الحلقة. وكتب: "قريبا ذئاب الجبل يا سادة.. مع صاحبة السعادة حلقة نار نار هتزيح الستار عن أغرب الأسرار يوتيوب إثارة ستايل".

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