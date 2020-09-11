من داخل سيارتها .. نيللي مقدسي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي مقدسي في الصور داخل سيارتها مرتدية بإطلالة جريئة ترتدى فستانا منقوش بالورود مكشوف الصدر والكتفين، وعلقت على الصورة قائلة: "سعادتي هي : رؤية من أحب بخير ☺️.. ف يا رب أجعلهم سعداء أينما كانوا ????..



#نيللي_مقدسي"

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ومن الناحية الجمالية اعتمدت نيللي على الماكياج الذي يحدد ويبرز جمال ملامحها، مع وضع أحمر شفاه، وفضلت ترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة.



يذكر أن احدث أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.



نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.

