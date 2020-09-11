على ربيع يهنئ الفنانأاشرف عبدالباقي بمناسبة عيد ميلاده

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان على ربيع، على تهنئة النجم أشرف عبدالباقي بمناسبة عيد ميلادة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". حيث نشر "ربيع" صورته مع الفنان أشرف عبدالباقي، وعلق عليها قائلاَ:" كل سنه وانت طيب يا استاذ اشرف وسنه سعيده عليك مليانه خير وصحه ونجاح ???? عقبال مليون سنه ". يعد الفنان اشرف عبد الباقي واحد من اهم نجوم كوميديا في مصر والوطن العربي حيث يصادف اليوم عيد ميلاده الــ٥٦. تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة، ومع فرق الهواة، ومثل في حوالي 80 مسرحية بين عامي 1979 و1984.



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