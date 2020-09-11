نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تستحقي لقب أم.. هكذا أشاد حسام داغر بسيدة القطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت الفنان حسام داغر بسيدة القطار التي صممت علي الأجرة لمجند الجيش الذي أصر الكمسري علي أن يدفع الأجرة.

حيث نشر صورة لها عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب : شكراً يا أمي عيني دمعت لما شوفت جدعنتك وسط رجالة القطر ، ربنا يخليكي لأولادك ويحفظهم ليكي ويكتر من أمثالك ، تستحقي لقب أم.

وعلي صعيد آخر تعد أخر أعمال حسام داغر مسلسل النهاية الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، والتي تدور أحداثه حول إطار الخيال العلمي.

وشارك في المسلسل كوكبة من الفنانين منهم يوسف ألشريف ، نهال نور ، هاجر أحمد محمد لطفي وآخرين.

