تستحقي لقب أم.. هكذا أشاد حسام داغر بسيدة القطار

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أحمد جودة - القاهرة - أشادت الفنان حسام داغر بسيدة القطار التي صممت علي الأجرة لمجند الجيش الذي أصر الكمسري علي أن يدفع الأجرة.
حيث نشر صورة لها عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب : شكراً يا أمي عيني دمعت لما شوفت جدعنتك وسط رجالة القطر ، ربنا يخليكي لأولادك ويحفظهم ليكي ويكتر من أمثالك ، تستحقي لقب أم.
وعلي صعيد آخر تعد أخر أعمال حسام داغر مسلسل النهاية الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، والتي تدور أحداثه حول إطار الخيال العلمي.
وشارك في المسلسل كوكبة من الفنانين منهم يوسف ألشريف ، نهال نور ، هاجر أحمد محمد لطفي وآخرين.
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