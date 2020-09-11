نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بابتسامة وإطلالة مشرقة".. داليدا خليل تعطي جمهورها جرعة أمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة اللبنانية داليدا خليل محبيها بصور جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت داليدا بإطلالة مشرقة وابتسامة صافية أعطت من خلالها متابعيها جرعة أمل ولاسيما بعد الظروف الصعبة التي مرت بها لبنان. وعلقت داليدا خليل على الصور قائلا: ‏بهديكن قلبي بهالإيام الصعبة، ابتسموا لمستقبل أفضل. يذكر أن داليدا خليل قد حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل سر والذي تم إعادة عرضه خلال السباق الرمضاني المنصرم.

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