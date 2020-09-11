نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلقيس تعلق على حريق مرفأ بيروت للمرة الثالثة! في المقال التالي
ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من الحريق، يظهر عدداً من عمال المرفأ وعلّقت بالقول:"مش معقول!!!! لا حول ولا قوة الا بالله بيروت لبنان ينتفض الله يكون بعون اخواننا في لبنان كذا كثير.. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه".
يذكر أن بلقيس قد أهدت ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان أغنية "ملكنا"، التي طرحتها عبر "يوتيوب" من كلمات العصري بن كراز المهيري، وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح.
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