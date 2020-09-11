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مصطفى خاطر يهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده

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هنأ الفنان مصطفى خاطر الفنان أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده وذلك من خلال مشاركته صورة جمعتهم معا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وكتب "خاطر" تعليقا على الصورة التي شاركتها قائلا: "كل سنة وانت طيب يا استاذ ودايما مع بعض".

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي يخوض بفرقة مسرح مصر مسرحية جديدة والتي تحمل اسم "صباحية مباركة" وحققت نجاحا كبيرا منذ بدءها ويشارك فيها مصطفى خاطر وأوس أوس وحمدي الميرغني وعدد من الفنانين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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