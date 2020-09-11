بعد حفل زفافه.. حمو بيكا مطلوب على جوجل

تصدر اسم مطرب المهرجانات حمو بيكا، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد احتفاله أمس بحفل زفافه بالاسكندرية، بحضور نغبة كبيرة من نجوم الوسط الغنائي.

وانفرد "دوت الخليج الفني "، بمجموعة من الصور والفيديوهات التي ظهر فيها حمو بيكا، وهو يستعد لـحفل زفافة، وهو في منزل والدته حيث وضع له الماكياج الماكير السينمائي تامر دهب

وفي سياق متصل، عبر "بيكا" عن سعادته بحفل زفافه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فرحة حمو بيكا البيطاش اسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".

