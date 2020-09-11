لهذا السبب.. نيللي كريم مطلوبة على "جوجل"

حيث حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة على شاشة "cbc " وأبطال مسلسلها الأخير "بـ 100 وش"، وأبرزهم أسر ياسين، علا رشدي.
وقالت الفنانة نيلي كريم، إنها كانت على علم بأن سيناريو مسلسل بـ 100 وش مختلف، اسم الشخصية لم يكن "سكر" ولكن المخرجة كاملة ابو ذكري تحب اختيار الاسامي وتسعى إلى أن يكون الاسم مرتبطا بالشخصية".
وتابعت نيللي كريم:" اصعب وقت بالنسبة لي كان اول يوم تصوير من أجل التعرف على طريقة تقمص الشخصية في العمل الدرامي".
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