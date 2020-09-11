حمادة صميدة يهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده

حرص الفنان حمادة صميدة علي تهنئة أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر.
وشارك حمادة صميدة جمهوره ومحبيه بصورة جديدة تجمعه بالفنان أشرف عبدالباقي ، وذلك عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.
ووجه له رسالة تهنئة خاصة وكتبت :كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذي ربنا يسعد قلبك يا أطيب قلب وديما ناجح ومتألق.
والجدير ذكره أن حمادة صميدة تعاقد علي فيلم "ثانية واحدة " ، فيلم 'ثانية واحدة' يضم كوكبة من النجوم منهم "مصطفى خاطر ، دينا الشربينى ، دينا محسن "ويزو" ، محمد أسامة "أوس أوس" ، سوسن بدر ، محمود حميدة ، علا رشدي "
والفيل إخراج:أكرم فريد ، وإنتاج: محمد السبك ، وتدور أحداث هذا الفيلم في إطار رومانسى كوميدي.
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